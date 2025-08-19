16+
Чрезвычайные происшествия Происшествия

На озере в Волжском районе под воду ушел автомобиль, в котором находился мужчина

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 19 августа, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски легкового автомобиля на дне озера Нерей Волжского района.

Со слов очевидцев, рано утром автомобиль находился на берегу озера. Затем он пропал. Следы автомобильных шин заканчивались около водоема.

В 15:00 водолазы приступили к обследованию дна озера. Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров. В салоне находился мужчина.

С помощью трактора легковушка была отбуксирована на береговую линию. Погибшего передали сотрудникам полиции. В 18:15 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. 

