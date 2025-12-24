В пос. Смышляевка эвакуировали школу

В среду, 24 декабря, в пос. Смышляевка Волжского района Самарской области эвакуировали школу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Из школы № 3 эвакуировали всех детей и отправили домой. По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании.
