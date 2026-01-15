16+
Чрезвычайные происшествия Происшествия

Со строящегося дома в Самаре сорвалась люлька с рабочими

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Очевидцы сообщили о ЧП на стройке в Самаре. По предварительным данным, со строящейся многоэтажки ЖК "Кватро" на ул. Буянова сорвалась люлька с рабочими, есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что на месте работали "скорая" и полиция.

Фото: Александра Белова

ЖК "Кватро" - проект группы компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Журналист Волга Ньюс дозвонилась до Анатолия Давидюка. Он сообщил, что его проинформировали о ЧП, но сам он сейчас не в городе и не знает подробностей. Ранее на этой стройке "Нового Дона" плита убила рабочего.

Напомним, в числе возведенных объектов этой ГК - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на ул. Революционной, ЖК "Рекорд" на ул. Физкультурной, ЖК "Приволжский" на ул. Георгия Димитрова. Девелопер застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней девелопер предлагал построить небоскребы, но пока добро от властей не получил. Также одна из структур бизнесмена получила под комплексное развитие территории площадку около парка Металлургов.

Анатолий Давидюк известен и тем, что предложил возвести вместо Самарского элеватора жилой комплекс, где были бы две стеклянные башни по 24 этажа. Недавно стало известно, что элеватор защитят от сноса. Уже при губернаторстве Вячеслава Федорищева элеватору присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. 

