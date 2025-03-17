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На стройке "Нового Дона" в Самаре плита убила рабочего

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло в Самаре 17 марта на стройке в районе ул. Вилоновская/Буянова. По предварительным данным, здесь на 38-летнего рабочего упала плита. Груз сорвался с крана, рабочий же находился рядом, внизу. Сейчас Следственный комитет будет выяснять, была ли нарушена техника безопасности.

Известно, что возводит здесь жилой комплекс "Кватро" группа компаний "Новый Дон" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка. Последний, например, владеет площадкой, где находится Самарский элеватор (здание построено в стиле "брутализм" и не имеет аналогов). Анатолий Давидюк предложил возвести вместо элеватора жилой комплекс, где были бы две стеклянные башни по 24 этажа, которые будут "фиксировать память места". Это возмутило общественность, и недавно стало известно, что элеватор защитят от сноса.

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