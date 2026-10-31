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Над Самарской областью ночью сбили БПЛА

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Над Самарской областью в ночь на 31 октября сбили вражеские БПЛА.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Татарстан и Башкортостан", — сообщает Минобороны РФ. 

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