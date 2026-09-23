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Житель Тольятти погиб при восхождении на Дыхтау

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Черекском районе Кабардино‑Балкарии найдены тела двух альпинистов. Трагедия произошла 20 сентября: мужчины из Тольятти и Нижнего Новгорода пытались покорить гору Дыхтау, но не вышли на связь. Спасатели провели поиски и нашли погибших, сообщает МЧС.

Фото: СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике

Примерно в 11:00 в среду, 23 сентября, спасатели МЧС России нашли альпинистов, без признаков жизни. Для эвакуации тел погибших планируется привлечь коммерческий вертолет. 

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике начал доследственную проверку, обстоятельства уточняются, запланированы судебно‑медицинские экспертизы.

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