Житель Тольятти погиб при восхождении на Дыхтау

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В Черекском районе Кабардино‑Балкарии найдены тела двух альпинистов. Трагедия произошла 20 сентября: мужчины из Тольятти и Нижнего Новгорода пытались покорить гору Дыхтау, но не вышли на связь. Спасатели провели поиски и нашли погибших, сообщает МЧС.

Фото: СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике