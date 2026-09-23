В Самаре введут особый режим из-за массовой атаки БПЛА на Куйбышевский район

Мэрия Самары подготовила проект постановления о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил звена. Это связано с массированной атаки БПЛА на Куйбышевский район, которая произошла 22 сентября.
В документе указано, что повреждения поучили многоквартирные жилые дома, частные домовладения, социальные, торговые и производственные объекты. Ранее сообщалось о жертвах: погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Для ликвидации угрозы ЧС создали оперативный штаб. Администрация района должна составить список многоквартирных домов, получивших повреждения, и смету расходов на их восстановление, а также выбрать подрядчика для проведения работ. Пока же будут приняты временные меры — например, управляющие компании должны закрыть разбитые окна пленкой.
Граждане, чье имущество пострадало в результате атаки, в перспективе смогут рассчитывать на материальную помощь. Проработку этого вопроса поручили департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.
Мэр Иван Носков сообщал, что для жителей Куйбышевского района открыта горячая линия: "Если ваше имущество пострадало в результате атаки БПЛА, незамедлительно обращайтесь по телефону 8 (846) 330-05-54. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. По всем нам известным адресам специальные комиссии провели обследования. Неотложные работы уже начались, стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем".
Также глава города предупредил жителей о мошенниках, которые объявляют сбор помощи несуществующим "пострадавшим". Правоохранительные органы разбираются в ситуации.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...