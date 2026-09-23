В Самаре введут особый режим из-за массовой атаки БПЛА на Куйбышевский район

Мэрия Самары подготовила проект постановления о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил звена. Это связано с массированной атаки БПЛА на Куйбышевский район, которая произошла 22 сентября.

В документе указано, что повреждения поучили многоквартирные жилые дома, частные домовладения, социальные, торговые и производственные объекты. Ранее сообщалось о жертвах: погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации угрозы ЧС создали оперативный штаб. Администрация района должна составить список многоквартирных домов, получивших повреждения, и смету расходов на их восстановление, а также выбрать подрядчика для проведения работ. Пока же будут приняты временные меры — например, управляющие компании должны закрыть разбитые окна пленкой.

Граждане, чье имущество пострадало в результате атаки, в перспективе смогут рассчитывать на материальную помощь. Проработку этого вопроса поручили департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.

Мэр Иван Носков сообщал, что для жителей Куйбышевского района открыта горячая линия: "Если ваше имущество пострадало в результате атаки БПЛА, незамедлительно обращайтесь по телефону 8 (846) 330-05-54. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. По всем нам известным адресам специальные комиссии провели обследования. Неотложные работы уже начались, стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем".

Также глава города предупредил жителей о мошенниках, которые объявляют сбор помощи несуществующим "пострадавшим". Правоохранительные органы разбираются в ситуации.