Получить профессию будущего: в центре компетенций БПЛА ПГУТИ созданы все условия для обучения работе с дронами

Центр компетенций БПЛА появился в ответ на растущий в обществе спрос на актуальную профессию, связанную с управлением беспилотными авиационными системами (БАС). Он открылся в марте 2026 года на базе Самарского регионального телекоммуникационного тренинг-центра (СРТТЦ) ПГУТИ и запустил программы подготовки специалистов по эксплуатации БАС с максимальной взлётной массой до 30 кг.

Как рассказала руководитель СРТТЦ Елена Натарова, для Центра выделили просторное помещение, в котором был сделан ремонт и закуплено оборудование.

"В этих процессах принимали участие как выпускники и преподаватели вуза, так и наши партнеры", — пояснила Елена Петровна. Результат совместного труда оправдал все ожидания: аудитория получилась уютной, с вдохновляющей атмосферой и соответствующим профессиональным наполнением.

В распоряжении слушателей Центра — восемь мощных компьютера и два ноутбука с отечественным ПО. На учебные компьютеры установлен российский программно-аппаратный комплекс "Аэросим", который представляет собой образовательный тренажер-симулятор для обучения пилотированию БПЛА. Основная задача платформы — обеспечить безопасное и эффективное обучение управление дронами с нуля в виртуальной среде. Это позволяет курсантам отрабатывать навыки без риска разбить дорогостоящую реальную технику.

В Центре также обустроена собственная полетная зона с полосой препятствий для отработки навыков пилотирования на игровых дронах. Для большего погружения в процесс используются карманные пульты и FPV-очки (First Person View, с английского — "вид от первого лица" — Прим. ред.) — те самые, которые позволяют видеть "глазами дрона".

В перспективе планируется оснастить Центр беспилотниками большего размера. Имеется для них и полигон: рядом со зданием ПГУТИ на Московском шоссе есть большой крытый манеж.

Кроме того, курсантов Центра научат ремонтировать и собирать беспилотники. Для этого здесь работают два 3D-принтера для прототипирования и изготовления деталей и две оборудованные специализированные зоны со всем необходимым.

В зависимости от выбранного формата обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке (специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее); удостоверение о повышении квалификации (оператор беспилотных авиационных систем) или свидетельство по рабочей профессии (оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом).

Программы рассчитаны на 72, 148 или 256 часов.

Курсы подойдут специалистам с высшим или средним профессиональным образованием, а также студентам 4 курса профильных направлений.

Занятия ведут сертифицированные педагоги и большие энтузиасты своего дела, среди которых Даниил Федоров, Егор Кузнецов, Андрей Нефедов.

Центр компетенций БПЛА ПГУТИ находится в тесном взаимодействии с профессиональными участниками рынка беспилотных авиационных систем в регионе. Например, с Научно-производственным центром БАС "Самара" (НПЦ БАС "Самара"), который базируется в Тольятти.

"Мы разработали дорожную карту совместных мероприятий с учебным центром НПЦ БАС "Самара", в числе которых создание общих программ, курсов, соревнований. К слову, ближайший такой турнир по программированию и пилотированию дронов запланирован на 2026-2027 учебный год", — поделилась информацией Елена Натарова.

В Центре ждут всех желающих освоить перспективные специальности. Навыки управления и программирования БПЛА требуются во многих отраслях экономики и промышленности: строительстве, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, транспорте и логистике, геодезии и картографии, добывающей промышленности, ЖКХ. А также — в сферах безопасности и контрольно-надзорной деятельности.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.