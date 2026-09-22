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Общество

День открытых дверей в Ботаническом саду: экскурсии, детский квиз и ярмарка растений 24 сентября

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 сентября, Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королева ждут посетителей. В этот день для гостей и жителей Самары сотрудники сада проведут бесплатные экскурсии по дендрарию и оранжерее, а для детей от 7 до 14 лет — квиз, на "Зеленой ярмарке" посетители смогут купить саженцы многолетников и домашних растений.

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королева

Программа:
 — 10:30, 12:00, 15:00, 17:30 — экскурсии по дендрарию. Не более 4 человек от коллектива, организации. При наборе свыше 25 человек запись начинается на следующий временной слот.
— 10:30, 12:00, 15:00 — экскурсии в оранжерейный комплекс. Не более 4 человек от коллектива, организации. При наборе свыше 20 человек запись начинается на следующий временной слот.
— 10:30, 15:00 — квизы для детей. При наборе свыше 15 детей запись начинается на следующий временной слот.
— С 10:00 до 16:00 на "Зеленой ярмарке" можно приобрести по привлекательным ценам комнатные растения (в оранжерейном комплексе), декоративные многолетники, плодовые и декоративные древесные растения. Ярмарка развернется у административного здания Ботанического сада.

На протяжении дня в саду будут работать фотографы. Фото будут опубликованы в альбоме группы Ботанического сада в ВК.

Сбор групп — у главного входа в Ботанический сад на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля.

Режим работы Ботанического сада:
С понедельника по пятницу: 10:00 — 19:00.
Среда — санитарный день. Сад закрыт для свободного посещения.
Суббота и воскресенье: 10:00 — 17:00.

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