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Образование Общество

Специалисты Самарского политеха разработали оригинальный теплообменник для мобильного обогревателя

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аспирантка кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Самарского политеха Софья Зинина под руководством доктора технических наук Антона Еремина разработала теплообменник с особой геометрией для автономного газового нагревателя.

В настоящее время в обогревателях используют в основном пластинчатые или трубчатые теплообменники, в которых горячий газ и холодный воздух разделяет плоская стенка, из-за чего площадь контакта между ними ограничена.

Вместо этого разработчики предложили использовать конструкцию с трижды периодическими минимальными поверхностями (ТПМП), структура которых напоминает мыльную пену, но с математически выверенной формой. Стенка политеховского теплообменника изгибается сложным образом, "прорастая" сквозь весь объем. Это позволяет увеличивать площадь соприкосновения горячего и холодного потоков в два-три раза без увеличения внешних размеров.

"Мы создали газовый нагреватель, который решает главную проблему существующих аналогов - низкий КПД из-за маленькой площади теплообмена, - рассказывает Софья Зинина. - Наша конструкция позволяет передавать больше тепла при меньшем расходе газа. Еще пять лет назад такую геометрию было технически невозможно сделать. А теперь мы можем создавать ее с помощью 3D-печати металлом".

Нагреватель работает от газового баллона, для функционирования вентилятора и электроники используется низковольтный источник электроэнергии (12 В или 24 В). Ему не нужны ни розетка 220 В, ни магистральный газ - устройство мобильно и может применяться в полевых условиях. Например, оно подходит для предпускового подогрева двигателей и салонов грузовиков и спецтехники, поддержания температуры в теплицах и на фермах, обустройства строительных бытовок и прогрева бетона зимой, аварийного теплоснабжения, а также для кемпингов и экспедиционных лагерей - везде, где нет центрального отопления, но есть газовый баллон и аккумулятор.

В настоящее время собран работающий прототип со всеми ключевыми элементами: корпус, воздушный контур, контур для продуктов сгорания, входные и выходные патрубки, теплообменная вставка.

В дальнейшем планируется получение патента на обогреватель.

Гид потребителя

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