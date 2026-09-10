Самарская делегация посетит конференцию-форум детских школ искусств ПФО в Йошкар-Оле

С 10 по 12 сентября 2026 года в Йошкар-Оле состоится Конференция-форум детских школ искусств Приволжского федерального округа — масштабное событие, которое объединит руководителей, преподавателей и экспертов в сфере художественного образования из всех регионов ПФО. В состав делегации от Самарской области вошли 11 специалистов — представители ведущих образовательных учреждений и методических центров. В работе форума примут участие директора детских музыкальных школ и школ искусств Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного.

Участники: Детская школа искусств № 12 и Детская музыкальная школа имени Д. Б. Кабалевского города Самары; представители Тольятти: Детская художественная школа имени Марка Шагала, Детская школа искусств "Гармония", Детская художественная школа № 1, Детская школа искусств имени А. И. Островского из г. о. Сызрань, а также Детская художественной школы г. о. Отрадный.

Российская система художественного образования — уникальный опыт мирового уровня. В нашей стране сложилась трехуровневая система, не имеющая аналогов в мире: детские школы искусств, училища и вузы. Сегодня в более чем 5,5 тысячи ДШИ по всей стране обучаются около 1,8 миллиона детей.

В Самарской области действует разветвленная сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 117 учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств, из них 4 государственных и 113 муниципальных учреждений, в которых обучаются 40240 учеников — юные музыканты, художники и танцоры. Школы искусств региона активно участвуют в реализации национального проекта "Семья", обновляя материально-техническую базу и внедряя инновационные методики обучения.

Как подчеркивает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, эта система "воспитывает не только выдающихся артистов и художников, но и гармонично развитых личностей".

Системное мышление, дисциплина, умение работать в команде и развитый эмоциональный интеллект — качества, привитые в стенах детских школ искусств, становятся прочной основой для успеха в любой профессии. Почти за 7 лет реализации национальных проектов более чем в 2 тысячи школ из 87 субъектов страны было поставлено современное оборудование и музыкальные инструменты.

Участников конференции-форума ждет насыщенная деловая программа, включающая пленарное заседание, тематические секции и стратегические сессии. В центре обсуждения — ключевые вопросы развития региональных систем ДШИ: поддержка одаренных детей, кадровое обеспечение отрасли, сохранение и развитие эффективных методик обучения в области искусств.

Помимо деловой части, для гостей форума подготовлена обширная культурная программа: выставки, экскурсии по достопримечательностям Йошкар-Олы, а также большой концерт всемарийских творческих коллективов на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева.

Участники также смогут посетить детские школы искусств и учреждения культуры Республики Марий Эл, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками.

Для делегации Самарской области участие в форуме — это возможность представить опыт региона в модернизации ДШИ, обменяться методиками обучения и обсудить новые подходы к развитию художественного образования. Опыт региона в этом направлении будет представлен на площадках форума.

Конференция-форум детских школ искусств Приволжского федерального округа станет важной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и определения стратегии развития художественного образования в регионах.

Как отметила Ольга Любимова, "особую роль в системе художественного образования играет преемственность на каждой ступени — от детской школы искусств до вуза — и передача знаний от мастера к ученику". Это мероприятие призвано укрепить эту преемственность и дать новый импульс развитию дополнительного образования в сфере искусств по всей стране.