Профсоюз "Тольяттиазота" признан лучшим в Самарской области

Первичная профсоюзная организация "Тольяттиазота" заняла первое место на ежегодном смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Самарской области, призванном определить и распространить лучшие практики региона.
ТОАЗ признан лидером среди внебюджетных организаций в сфере промышленности, строительства и энергетики, агропромышленного комплекса, ЖКХ, торговли, транспорта и связи. Конкурс проводился на основе данных за 2025 год.
При определении победителей жюри учитывало количество льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном договоре предприятий. В настоящее время расширенный социальный пакет "Тольяттиазота" включает в себя более 60 пунктов, а сам колдоговор не раз признавался лучшим в Самарской области.
Важными критериями оценки ППО в рамках конкурса стали эффективность взаимодействия с работодателем, а также качество организации досуга и общественной жизни для сотрудников. Профсоюз ТОАЗа ведет активную деятельность по этим направлениям, регулярно проводя семейные фестивали, спортивные соревнования, организуя участие в экскурсиях, форумах и праздничных мероприятиях.
Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":
"Профсоюзная организация "Тольяттиазота" всегда позиционировала себя как ведущая ППО региона. Наша победа — заслуга всего коллектива, значит, вектор развития был выбран правильно. Мы и дальше будем работать на благо сотрудников компании, оставляя в приоритете улучшение качества жизни и условий труда членов профсоюза, а также увеличение количества льгот и гарантий для каждого".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.