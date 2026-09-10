16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Профсоюз "Тольяттиазота" признан лучшим в Самарской области "Тольяттикаучук" принял участие в форуме "Химия большой страны" Сбер разработал новую reasoning-нейросеть с режимом рассуждений В профессиональный праздник два подразделения АО "Транснефть — Приволга" отметили юбилеи Сбер соберет бизнес и разработчиков на конференциию ГигаКонф 2026

Экономика и бизнес

Профсоюз "Тольяттиазота" признан лучшим в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первичная профсоюзная организация "Тольяттиазота" заняла первое место на ежегодном смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Самарской области, призванном определить и распространить лучшие практики региона.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

ТОАЗ признан лидером среди внебюджетных организаций в сфере промышленности, строительства и энергетики, агропромышленного комплекса, ЖКХ, торговли, транспорта и связи. Конкурс проводился на основе данных за 2025 год.

При определении победителей жюри учитывало количество льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном договоре предприятий. В настоящее время расширенный социальный пакет "Тольяттиазота" включает в себя более 60 пунктов, а сам колдоговор не раз признавался лучшим в Самарской области.

Важными критериями оценки ППО в рамках конкурса стали эффективность взаимодействия с работодателем, а также качество организации досуга и общественной жизни для сотрудников. Профсоюз ТОАЗа ведет активную деятельность по этим направлениям, регулярно проводя семейные фестивали, спортивные соревнования, организуя участие в экскурсиях, форумах и праздничных мероприятиях.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":

"Профсоюзная организация "Тольяттиазота" всегда позиционировала себя как ведущая ППО региона. Наша победа — заслуга всего коллектива, значит, вектор развития был выбран правильно. Мы и дальше будем работать на благо сотрудников компании, оставляя в приоритете улучшение качества жизни и условий труда членов профсоюза, а также увеличение количества льгот и гарантий для каждого".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4