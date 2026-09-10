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Экономика и бизнес

Самарский производитель электрооборудования оптимизировал работу производства благодаря нацпроекту

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское предприятие "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ" завершает активную фазу участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Компания присоединилась к проекту весной 2026 года и уже подвела первые итоги оптимизации производственных потоков.

Фото: "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ"

ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ" специализируется на выпуске промышленного электротехнического оборудования: комплектных трансформаторных подстанций, распределительных устройств и систем автоматического управления. Флагманское изделие завода — комплектное распределительное устройство напряжением 6–10 кВ (КРУ-70), обеспечивающее прием и распределение электроэнергии на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в жилых кварталах.

Под кураторством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) рабочая группа завода прошла полный цикл обучения инструментам бережливого производства. Пилотным потоком для диагностики и оптимизации был выбран процесс изготовления КРУ-70. Эксперты и сотрудники предприятия выявили ключевые точки потерь на заготовительном участке и в цехе сборки: простои из-за ожидания комплектующих, избыточные переделки из-за корректировок конструкторской документации, а также отсутствие четкой приоритизации заказов при работе крупными партиями по 50 единиц.

По итогам комплексной оптимизации процесса изготовления КРУ предприятие улучшило ключевые производственные показатели: выросла выработка, сократилась длительность производственного процесса, снизился объем незавершенного производства.

Внедрение адресных бережливых решений, стандартизация операций и выстраивание прозрачной системы приоритетов позволили сделать сборочный цех эталонным участком. По завершении полугодовой совместной работы с РЦК предприятие переходит к этапу самостоятельного тиражирования бережливых технологий на другие производственные линии.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: увеличить выработку, сократить время протекания процессов и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепляет их конкурентоспособность.

"Федеральный проект "Производительность труда" стал одним из мощнейших драйверов модернизации экономики Самарской губернии. На сегодняшний день нарастающим итогом в проект вовлечено уже более 230 предприятий региона, а передовым методикам бережливого производства обучено порядка 4000 сотрудников. Внедрение этих инструментов дает колоссальную практическую отдачу: в среднем на треть сокращается время протекания процессов и снижаются объемы незавершенного производства, а выработка на одного сотрудника вырастает на 30%. Суммарный экономический эффект для предприятий региона уже превысил 4,0 миллиарда рублей. Благодаря таким системным результатам Самарская область уверенно занимает 2-е место в России по реализации проекта "Производительность труда", — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

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