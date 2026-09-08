"6:0 в пользу людей": в Тольятти открылась выставка к юбилею "КуйбышевАзота"

Тольяттинский краеведческий музей распахнул двери новой экспозиции, посвящённой знаменательной дате в истории "КуйбышевАзота". Выставка рассказывает увлекательную историю о том, как предприятие стало неотъемлемой частью жизни города, а его успехи напрямую влияют на благополучие тольяттинцев.
Торжественное открытие выставки собрало почётных гостей: руководителя ПАО "КуйбышевАзот" Александра Герасименко, председателя городской Думы Сергея Рузанова, заместителя главы Тольятти Дмитрия Лоскутова, а также представителей городских учреждений культуры, образования и спорта.
Основная идея выставки заключается в неразрывной связи судеб Тольятти и "КуйбышевАзота". Социальная ответственность давно стала важной частью философии предприятия. Экспозиция разделена на шесть тематических зон: "Город", "Культура", "Спорт", "Образование", "Люди" и "Экология", каждая из которых демонстрирует различные аспекты сотрудничества компании с городским сообществом.
История предприятия началась в 1961 году, когда в рамках развития химической промышленности СССР в Ставрополе-на-Волге (позже ставшим Тольятти) началось строительство азотно-тукового завода. Уже в 1966 году предприятие выпустило первую партию аммиака, положив начало своей успешной работе. Завод сыграл ключевую роль в становлении Тольятти как промышленного центра, способствовал появлению новых жилых районов и развитию городской инфраструктуры.
Александр Герасименко в своём выступлении подчеркнул преемственность традиций, заложенных в 60–70-е годы прошлого века, когда формировался облик современного Тольятти. По его словам, выставка станет важным подарком как для сотрудников предприятия, так и для всех горожан.
За 60 лет совместной истории "КуйбышевАзот" и Тольятти прошли большой путь. Центральная карта экспозиции демонстрирует многочисленные точки взаимодействия предприятия с городом. Каждая метка на карте символизирует конкретный проект, инициативу или традицию, дорогие сердцу тольяттинцев.
Сергей Рузанов отметил особую значимость социальной деятельности "КуйбышевАзота" для развития города. Выставка "КуйбышевАзот. 6:0 в пользу людей" позволяет по-новому взглянуть на знакомые городские объекты и узнать интересные факты из их истории.
Посетители выставки смогут не только познакомиться с историей предприятия, но и лучше понять, как один из крупнейших промышленных гигантов вносит вклад в социальное развитие города. Как отметил Александр Герасименко, "КуйбышевАзот" — это прежде всего люди, чьи судьбы на протяжении десятилетий тесно переплетены с судьбой предприятия и города. Их ежедневный труд способствует процветанию не только компании, но и всего Тольятти.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.