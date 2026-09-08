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Экономика и бизнес

"6:0 в пользу людей": в Тольятти открылась выставка к юбилею "КуйбышевАзота"

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский краеведческий музей распахнул двери новой экспозиции, посвящённой знаменательной дате в истории "КуйбышевАзота". Выставка рассказывает увлекательную историю о том, как предприятие стало неотъемлемой частью жизни города, а его успехи напрямую влияют на благополучие тольяттинцев.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Торжественное открытие выставки собрало почётных гостей: руководителя ПАО "КуйбышевАзот" Александра Герасименко, председателя городской Думы Сергея Рузанова, заместителя главы Тольятти Дмитрия Лоскутова, а также представителей городских учреждений культуры, образования и спорта.

Основная идея выставки заключается в неразрывной связи судеб Тольятти и "КуйбышевАзота". Социальная ответственность давно стала важной частью философии предприятия. Экспозиция разделена на шесть тематических зон: "Город", "Культура", "Спорт", "Образование", "Люди" и "Экология", каждая из которых демонстрирует различные аспекты сотрудничества компании с городским сообществом.

История предприятия началась в 1961 году, когда в рамках развития химической промышленности СССР в Ставрополе-на-Волге (позже ставшим Тольятти) началось строительство азотно-тукового завода. Уже в 1966 году предприятие выпустило первую партию аммиака, положив начало своей успешной работе. Завод сыграл ключевую роль в становлении Тольятти как промышленного центра, способствовал появлению новых жилых районов и развитию городской инфраструктуры.

Александр Герасименко в своём выступлении подчеркнул преемственность традиций, заложенных в 60–70-е годы прошлого века, когда формировался облик современного Тольятти. По его словам, выставка станет важным подарком как для сотрудников предприятия, так и для всех горожан.

За 60 лет совместной истории "КуйбышевАзот" и Тольятти прошли большой путь. Центральная карта экспозиции демонстрирует многочисленные точки взаимодействия предприятия с городом. Каждая метка на карте символизирует конкретный проект, инициативу или традицию, дорогие сердцу тольяттинцев.

Сергей Рузанов отметил особую значимость социальной деятельности "КуйбышевАзота" для развития города. Выставка "КуйбышевАзот. 6:0 в пользу людей" позволяет по-новому взглянуть на знакомые городские объекты и узнать интересные факты из их истории.

Посетители выставки смогут не только познакомиться с историей предприятия, но и лучше понять, как один из крупнейших промышленных гигантов вносит вклад в социальное развитие города. Как отметил Александр Герасименко, "КуйбышевАзот" — это прежде всего люди, чьи судьбы на протяжении десятилетий тесно переплетены с судьбой предприятия и города. Их ежедневный труд способствует процветанию не только компании, но и всего Тольятти.

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