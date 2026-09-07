Интернет-грамотность на "отлично": "Ростелеком" обучил самарских подростков основам кибербезопасности

"Ростелеком" провел урок по кибербезопасности "Цифровой мир: жить безопасно" в "Самарском областном центре детско-юношеского технического творчества". Участниками занятия стали около 50 ребят в возрасте от 15 до 16 лет.

Подростки научились распознавать тактики мошенников и не поддаваться на их манипуляции. Эксперты провайдера объяснили, как проверять подозрительные ссылки и почему важно скачивать приложения только из официальных источников. Эти знания помогут детям увереннее чувствовать себя в Cети и защитить свои аккаунты от взлома.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", спикер урока: "Мошенники часто предлагают бонусы в играх, приглашают в закрытые чаты или просят скачать якобы полезное приложение. В итоге ребенок рискует не только потерять аккаунт, но и поставить под угрозу банковские счета родителей. Более 80% инцидентов начинается с фишинговой атаки. Мы дали детям четкую инструкцию: не паниковать, не переходить по подозрительным ссылкам и уметь вовремя сказать "нет".

Самые распространенные угрозы хорошо знакомы каждой семье: по данным "Ростелекома", за последний год 78% пользователей лично принимали звонки от злоумышленников, а 49% — сообщения. По статистике МВД России, четыре из пяти преступлений совершается с использованием информационных технологий, а число несовершеннолетних, пострадавших от действий телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30%.

Настя, участница урока по кибербезопасности: "В процессе игры со мной попытался связаться один из пользователей Сети. Интересовался возрастом, местом проживания, в качестве подарка предложил ценный скин, но для этого требовал предоставить некоторые данные. Его поведение показалось мне подозрительным, поэтому я прекратила общение и заблокировала его аккаунт".

Михаил Бухтояров, директор "Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества": "Наши воспитанники не только участвуют в игровых турнирах и осваивают робототехнику, еще интересуются вопросами кибербезопасности. Сотрудники "Ростелекома" на примерах показали, как необдуманные действия приводят к серьезным последствиям. Тема детей заинтересовала: они задавали вопросы и делились своими историями. Ребята ушли с пониманием, как защититься от киберугроз".

Услуга "Защита для ребенка" от "Ростелекома" делает мобильную связь и интернет безопаснее для детей. Сервис в реальном времени анализирует входящие вызовы, определяет признаки мошенничества и блокирует сомнительные звонки. Опция фильтрует сайты: ограничивает доступ к фишинговым ресурсам, вредоносному контенту, онлайн-казино и контенту 18+. Подписка также включает дополнительный пакет из 200 минут для разговоров, 20 гигабайт мобильного трафика и 200 СМС.

Подключить "Защиту для ребенка" можно на сайте "Ростелекома", а изучить правила по кибербезопасности для всей семьи — в специальной подборке полезных лекций и видеоуроков.