Интернет-грамотность на "отлично": "Ростелеком" обучил самарских подростков основам кибербезопасности

"Ростелеком" провел урок по кибербезопасности "Цифровой мир: жить безопасно" в "Самарском областном центре детско-юношеского технического творчества". Участниками занятия стали около 50 ребят в возрасте от 15 до 16 лет.
Подростки научились распознавать тактики мошенников и не поддаваться на их манипуляции. Эксперты провайдера объяснили, как проверять подозрительные ссылки и почему важно скачивать приложения только из официальных источников. Эти знания помогут детям увереннее чувствовать себя в Cети и защитить свои аккаунты от взлома.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", спикер урока:
"Мошенники часто предлагают бонусы в играх, приглашают в закрытые чаты или просят скачать якобы полезное приложение. В итоге ребенок рискует не только потерять аккаунт, но и поставить под угрозу банковские счета родителей. Более 80% инцидентов начинается с фишинговой атаки. Мы дали детям четкую инструкцию: не паниковать, не переходить по подозрительным ссылкам и уметь вовремя сказать "нет".
Самые распространенные угрозы хорошо знакомы каждой семье: по данным "Ростелекома", за последний год 78% пользователей лично принимали звонки от злоумышленников, а 49% — сообщения. По статистике МВД России, четыре из пяти преступлений совершается с использованием информационных технологий, а число несовершеннолетних, пострадавших от действий телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30%.
Настя, участница урока по кибербезопасности:
"В процессе игры со мной попытался связаться один из пользователей Сети. Интересовался возрастом, местом проживания, в качестве подарка предложил ценный скин, но для этого требовал предоставить некоторые данные. Его поведение показалось мне подозрительным, поэтому я прекратила общение и заблокировала его аккаунт".
Михаил Бухтояров, директор "Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества":
"Наши воспитанники не только участвуют в игровых турнирах и осваивают робототехнику, еще интересуются вопросами кибербезопасности. Сотрудники "Ростелекома" на примерах показали, как необдуманные действия приводят к серьезным последствиям. Тема детей заинтересовала: они задавали вопросы и делились своими историями. Ребята ушли с пониманием, как защититься от киберугроз".
Услуга "Защита для ребенка" от "Ростелекома" делает мобильную связь и интернет безопаснее для детей. Сервис в реальном времени анализирует входящие вызовы, определяет признаки мошенничества и блокирует сомнительные звонки. Опция фильтрует сайты: ограничивает доступ к фишинговым ресурсам, вредоносному контенту, онлайн-казино и контенту 18+. Подписка также включает дополнительный пакет из 200 минут для разговоров, 20 гигабайт мобильного трафика и 200 СМС.
Подключить "Защиту для ребенка" можно на сайте "Ростелекома", а изучить правила по кибербезопасности для всей семьи — в специальной подборке полезных лекций и видеоуроков.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???