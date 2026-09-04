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Учат в школе: "Ростелеком" провел всероссийский урок по кибербезопасности

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единый урок по кибербезопасности, организованный компанией "Ростелеком", прошел 4 сентября в образовательных учреждениях по всей стране. На занятиях в более чем 70 школах присутствовали свыше 4,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

География урока охватила всю Россию: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Об основах безопасного поведения в интернете узнали школьники как в мегаполисах ― Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Краснодаре ― так и в небольших населенных пунктах. В поселке Мурыгино Кировской области (население около 6 тыс. человек) школьники не только послушали лекцию об опасностях в сети, но и приняли участие в турнире по настольной игре "Безопасный интернет". Урок сразу для 200 учащихся прошел на Полярном круге ― в Салехарде. В Краснообске Новосибирской области занятия проходили в режиме "нон-стоп" и охватили более 400 ребят всех возрастов.

Директора региональных филиалов, эксперты и специалисты "Ростелекома" рассказали детям о том, какие угрозы их поджидают в онлайн-среде и как от них защититься. Школьники узнали, что такое фишинг и спам, как действуют интернет-мошенники, каким образом отличить безопасные ресурсы и ссылки от опасных. С детьми обсудили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях и мессенджерах, объяснили, что такое дипфейки и какие инструменты помогут обезопасить не только себя, но и семью.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Ростелеком" как лидер в области кибербезопасности постоянно работает над повышением уровня защиты абонентов в интернете. Мы сделали безопасность свойством сети с новым инструментом антифишинга, запустили новые подписки "Защита для ребенка" и "Для спокойствия", включающие все самое необходимое как для детей, так и для активных взрослых пользователей. При этом ключевым стоп-фактором кибербезопасности остается внимание и подготовленность самого пользователя, его знания о разновидностях угроз и инструментах защиты. Про детей, которые в этом году пошли в школу, говорят, что они "родились со смартфоном в руках". Это создает не только огромные возможности, но и риски. О них мы и поговорили в ходе Всероссийского урока".

Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома":

"Технологические средства защиты — это надежный щит, однако мы в "Ростелекоме" не ограничиваемся одним только их внедрением. Наша миссия — последовательно и методично формировать культуру цифровой гигиены среди самых уязвимых категорий пользователей, делая киберзащиту понятной каждому. Разрабатывая контент всероссийского урока по кибербезопасности, мы ставили задачу не просто перечислить актуальные киберугрозы, а сформировать у школьников устойчивую цифровую привычку: не принимать импульсивных решений и всегда перепроверять информацию. Мы стремимся привить юным интернет-пользователям навык критического мышления, ведь от того, насколько он развит, зависит безопасность всей семьи".

Всероссийский урок по кибербезопасности — только часть системной работы "Ростелекома" по повышению цифровой грамотности населения. За последние три года проведено более 500 мероприятий по киберграмотности в регионах страны.

К новому учебному году "Ростелеком" представил проект об основных правилах безопасного поведения в интернете "Дети знают". Курс из 18 видеоуроков, которые ведут ребята от 6 до 14 лет, бесплатно доступен на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Проект реализован при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, соучредителем которого стал "Ростелеком".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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