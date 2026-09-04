Учат в школе: "Ростелеком" провел всероссийский урок по кибербезопасности

Единый урок по кибербезопасности, организованный компанией "Ростелеком", прошел 4 сентября в образовательных учреждениях по всей стране. На занятиях в более чем 70 школах присутствовали свыше 4,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс.

География урока охватила всю Россию: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Об основах безопасного поведения в интернете узнали школьники как в мегаполисах ― Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Краснодаре ― так и в небольших населенных пунктах. В поселке Мурыгино Кировской области (население около 6 тыс. человек) школьники не только послушали лекцию об опасностях в сети, но и приняли участие в турнире по настольной игре "Безопасный интернет". Урок сразу для 200 учащихся прошел на Полярном круге ― в Салехарде. В Краснообске Новосибирской области занятия проходили в режиме "нон-стоп" и охватили более 400 ребят всех возрастов.

Директора региональных филиалов, эксперты и специалисты "Ростелекома" рассказали детям о том, какие угрозы их поджидают в онлайн-среде и как от них защититься. Школьники узнали, что такое фишинг и спам, как действуют интернет-мошенники, каким образом отличить безопасные ресурсы и ссылки от опасных. С детьми обсудили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях и мессенджерах, объяснили, что такое дипфейки и какие инструменты помогут обезопасить не только себя, но и семью.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Ростелеком" как лидер в области кибербезопасности постоянно работает над повышением уровня защиты абонентов в интернете. Мы сделали безопасность свойством сети с новым инструментом антифишинга, запустили новые подписки "Защита для ребенка" и "Для спокойствия", включающие все самое необходимое как для детей, так и для активных взрослых пользователей. При этом ключевым стоп-фактором кибербезопасности остается внимание и подготовленность самого пользователя, его знания о разновидностях угроз и инструментах защиты. Про детей, которые в этом году пошли в школу, говорят, что они "родились со смартфоном в руках". Это создает не только огромные возможности, но и риски. О них мы и поговорили в ходе Всероссийского урока".

Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома": "Технологические средства защиты — это надежный щит, однако мы в "Ростелекоме" не ограничиваемся одним только их внедрением. Наша миссия — последовательно и методично формировать культуру цифровой гигиены среди самых уязвимых категорий пользователей, делая киберзащиту понятной каждому. Разрабатывая контент всероссийского урока по кибербезопасности, мы ставили задачу не просто перечислить актуальные киберугрозы, а сформировать у школьников устойчивую цифровую привычку: не принимать импульсивных решений и всегда перепроверять информацию. Мы стремимся привить юным интернет-пользователям навык критического мышления, ведь от того, насколько он развит, зависит безопасность всей семьи".

Всероссийский урок по кибербезопасности — только часть системной работы "Ростелекома" по повышению цифровой грамотности населения. За последние три года проведено более 500 мероприятий по киберграмотности в регионах страны.

К новому учебному году "Ростелеком" представил проект об основных правилах безопасного поведения в интернете "Дети знают". Курс из 18 видеоуроков, которые ведут ребята от 6 до 14 лет, бесплатно доступен на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Проект реализован при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, соучредителем которого стал "Ростелеком".