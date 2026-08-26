МТС накрыла сетью 4G городской парк Кинеля на озере Ладное

ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в городе Кинель. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета и емкость сети на территории сквера Ладное и близлежащих территорий выросла на треть.
Ускоренный интернет и устойчивую голосовую связь уже почувствовали посетители городского парка и прогулочных зон на озере Ладное, а также местные жители частных секторов. Покрытие сети МТС накрывает близлежащий торговый центр, социальные объекты и магазины. Скорость передачи данных позволяет не только делиться фото и видео прямо из парка, но и смотреть фильмы и сериалы на высоких скоростях, слушать аудиокниги и пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.
"В Кинеле этим летом мы вывели в эфир несколько новых базовых станций в разных частях города. Населенный пункт с каждым годом расширяется и развивается, это направление выбирают для загородной жизни. Поэтому для нас важно не только расширять покрытие сети там, где появляются новые микрорайоны, но и увеличивать емкость сети в главных точках притяжения города, к каким безусловно относится и обновленный сквер на озере Ладное", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово