МТС накрыла сетью 4G городской парк Кинеля на озере Ладное

ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в городе Кинель. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета и емкость сети на территории сквера Ладное и близлежащих территорий выросла на треть.

Ускоренный интернет и устойчивую голосовую связь уже почувствовали посетители городского парка и прогулочных зон на озере Ладное, а также местные жители частных секторов. Покрытие сети МТС накрывает близлежащий торговый центр, социальные объекты и магазины. Скорость передачи данных позволяет не только делиться фото и видео прямо из парка, но и смотреть фильмы и сериалы на высоких скоростях, слушать аудиокниги и пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.

"В Кинеле этим летом мы вывели в эфир несколько новых базовых станций в разных частях города. Населенный пункт с каждым годом расширяется и развивается, это направление выбирают для загородной жизни. Поэтому для нас важно не только расширять покрытие сети там, где появляются новые микрорайоны, но и увеличивать емкость сети в главных точках притяжения города, к каким безусловно относится и обновленный сквер на озере Ладное", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.