В Самарской области открыли движение на трассе М‑5 подъезд к Оренбургу

На участке М-5 "Урал" в Самарской области открыли рабочее движение. Подрядная организация выполняла ремонт водопропускной конструкции на 83 км подъезда к Оренбургу ускоренными темпами, что позволило пустить движение на два месяца раньше запланированного.

Напомним, в июне после продолжительных обильных осадков произошел размыв дорожного полотна на 82‑м км трассы вблизи населенного пункта Ветлянка.

Рабочие в оперативном порядке восстановили возможность проезда, однако для предотвращения повторных разрушений, было принято решение провести планово-предупредительные мероприятия.

На данной момент подрядной организации осталось выполнить укрепление откосов данного искусственного сооружения, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".