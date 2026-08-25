В Самарской области открыли движение на трассе М‑5 подъезд к Оренбургу

На участке М-5 "Урал" в Самарской области открыли рабочее движение. Подрядная организация выполняла ремонт водопропускной конструкции на 83 км подъезда к Оренбургу ускоренными темпами, что позволило пустить движение на два месяца раньше запланированного.
Напомним, в июне после продолжительных обильных осадков произошел размыв дорожного полотна на 82‑м км трассы вблизи населенного пункта Ветлянка.
Рабочие в оперативном порядке восстановили возможность проезда, однако для предотвращения повторных разрушений, было принято решение провести планово-предупредительные мероприятия.
На данной момент подрядной организации осталось выполнить укрепление откосов данного искусственного сооружения, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?