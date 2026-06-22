В Нефтегорском районе размыло трассу М‑5 подъезд к Оренбургу

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Временное ограничение движения для всех видов транспорта введено на участке федеральной трассы М‑5 "Урал" подъезд к Оренбургу с 74‑го по 93‑й км в Нефтегорском районе ввело. Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", причиной стал размыв дорожного полотна на 82‑м км трассы вблизи населенного пункта Ветлянка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области