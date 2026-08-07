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Молодежная политика Общество

Учебные заведения Самарской области приглашаются к участию в конкурсе команд вузов

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское общество "Знание" совместно с Минобрнауки России открыло прием заявок на второй сезон Конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Регистрация продлится до 30 сентября. Конкурс направлен на развитие просветительской деятельности в вузах, на выявление лучших практик и поддержку команд, создающих условия для развития студентов. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

К участию во втором сезоне приглашаются команды образовательных организаций высшего образования численностью от двух до пятнадцати человек. Вузы могут подать до трех заявок, но не более одной заявки в каждой номинации. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте проекта.

"Конкурс становится для вузов эффективным инструментом выявления и аккумулирования лучших практик реализации государственной молодежной политики и воспитательной деятельности в вузах России. В том числе мы видим огромный потенциал участников в реализации просветительских проектов. Новые специальные номинации, посвященные укреплению единства народов России и роли преподавателей, полностью отвечают нашим стратегическим задачам. Университетское сообщество обладает колоссальным опытом передачи знаний и традиционных духовно-нравственных ценностей. Уверена, что второй сезон конкурса объединит лучшие практики и придаст мощный импульс дальнейшему развитию молодежной политики во всех регионах страны", - подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

В первом сезоне конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. По итогам испытаний команда Поволжского государственного университета сервиса победила в номинации "Спорт и туризм", Приволжского государственного университета путей сообщения - в номинации "Профориентационная работа и работа с выпускниками", а команда филиала Самарского государственного технического университета в г. Сызрань - в номинации "Медиа и творчество".

"Национальный проект "Молодежь и дети" задает высокую планку для всего российского студенчества, и я уверен, что университетское сообщество Самарской области готово принять этот вызов. В прошлом году мы уже увидели блестящие результаты от команд ПВГУС, ПривГУПС и СамГТУ. Сегодня перед нами стоит задача не только повторить успех, но и приумножить его. Конкурс команд по молодежной политике - это практический инструмент, чтобы идеи в сфере добровольчества, спорта, туризма или профориентации получили поддержку Минобрнауки России и Росмолодежи. Новые специальные номинации открывают дорогу темам, которые действительно важны для нашей страны: укреплению единства народов и роли наставников", - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Новый сезон конкурса включает семь основных номинаций: "Патриотическое воспитание", "Творчество", "Добровольчество", "Спорт", "Туризм", "Молодые семьи" и "Профориентационная работа". Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: "Самая молодежная команда мечты", "Просветительская деятельность", "Единство народов России" и "Преподаватели". Конкурс впервые отметит лучшие практики по укреплению единства народов России, а также вклад преподавателей в реализацию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах.

"Сегодня университеты - это пространство, где молодые люди не только получают профессию, но и пробуют себя в разных сферах, раскрывают свой потенциал, формируют мировоззрение, жизненные ориентиры и активную гражданскую позицию. В российских вузах накоплен большой опыт реализации проектов в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Во втором сезоне конкурса мы ставим перед собой задачу показать масштаб этой работы, поддержать сильные команды и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными практиками" - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В первом сезоне команды вузов провели 137 лекций по тематике конкурсных номинаций, участниками которых стали более чем 10 тысяч студентов. Во втором сезоне в список условий участия войдет проведение просветительского мероприятия. Для его подготовки Общество "Знание" предложит вузам тематические мастер-лекции по направлениям конкурса. Команды также смогут получить дополнительные конкурсные баллы за участие студентов в интеллектуальной викторине Знание.Игра.

Конкурс предусматривает пять категорий участия в зависимости от численности студентов вуза, что позволяет командам соревноваться в сопоставимых условиях. Для головных образовательных организаций предусмотрены три категории: первая - не менее 10000 студентов, вторая - от 5000 до 9999 студентов, третья - от 100 до 4999 студентов. Для филиалов - две категории: первая - не менее 2000 студентов, вторая - от 100 до 1999 студентов.

После завершения приема заявок они пройдут валидацию и экспертную оценку. По итогам работы экспертного совета будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит представить практики перед жюри в Москве. Победителей конкурса объявят в декабре на торжественной церемонии награждения в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности Минобрнауки России.

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