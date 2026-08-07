20 яхтсменов из Самарской области поборются за олимпийские путевки на Спартакиаде народов России

С 8 по 14 августа Тольятти принимает соревнования по парусному спорту среди сильнейших спортсменов страны в рамках Спартакиады народов России. Гонки парусных судов будут проходить в акватории Куйбышевского водохранилища - Жигулевского моря на базе яхт-клуба "Остров сокровищ" (Лесопарковое шоссе, 51).

Старты первых гонок в соревновательные дни запланированы на 12 часов.

Участники Спартакиады - 161 спортсмен из 18 регионов России. Яхтсмены разыграют 11 комплектов медалей в девяти олимпийских классах яхт: лазер-стандарт (мужчины), лазер-радиал (женщины), финн (мужчины), 49-й (мужчины), 49-й FX (женщины), 470 (смешанный), парусная доска IQF (мужчины, женщины), Накра 17 (смешанный), кайтбординг курс-рейс (мужчины, женщины). Результаты соревнований будут учтены при формировании национальной сборной России для участия в летних Олимпийских играх 2028 года.

Отбор на Спартакиаду сильнейших прошли 20 спортсменов из Самарской области. "Мы ждем высоких результатов от наших спортсменов. Сильные экипажи у нас выступят в классе "Накра-17" - скоростной катамаран: Максим Семенов - Елизавета Шутова, Олеся Жукова - Даниил Реутов. Софья и Екатерина Афанасьевы могут попасть в тройку в классе "лазер-радиал". Достаточно сильные спортсмены у нас и в скоростном классе 49. Родные "стены", надеюсь, нам помогут. Будет ветер - будут хорошие гонки", - прогнозирует президент Самарской областной федерации парусного спорта Александр Гришняков.

"Очень рады, что именно наша Самарская область принимает соревнования по парусному спорту. Мы действительно одна из столиц парусного спорта в нашей стране и всегда рады проводить большие регаты. После Спартакиады в Тольятти пройдет чемпионат России, запланированы крупные соревнования в сентябре. Мы готовы организовывать и принимать большие и значимые регаты", - комментирует секретарь федерации Маргарита Камаева.

Глубины Куйбышевского водохранилища и различные направления ветров позволяют организаторам формировать разные дистанции для разных классов яхт. Для гонок Спартакиады народов России предусмотрены три дистанции. Одна - для гонок швертботов - расположена к западу от яхт-клуба "Остров сокровищ" и будет видна с набережной Автозаводского района Тольятти. За гонками на второй и третьей дистанции - для скоростных классов и для кайтбординга и парусных досок - тольяттинцы и гости города смогут наблюдать от смотровой площадки у памятника Василию Татищеву и с пляжа "Волжский замок".

Спартакиада народов России - соревнования с участием сильнейших атлетов страны - проходит с августа по октябрь 2026 г. в семи регионах: Башкортостане, Татарстане, Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской области. Турнир проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России". В программе - 43 олимпийских вида спорта, самбо и 362 комплекта наград. Ожидается участие более чем девяти тысяч спортсменов.

Самарская область принимает три турнира Спартакиады в двух городах - Тольятти и Самаре. Помимо парусного спорта, это соревнования по гандболу среди мужских команд с 5 по 14 августа и среди женских команд с 16 по 25 августа в тольяттинском спорткомплексе "Олимп" и турнир по пляжному волейболу в Самаре на набережной Волги со 2 по 7 сентября.

"Спартакиада - это очень серьезное мероприятие, которое проводится по поручению президента Владимира Владимировича Путина, и в этом году ей возвращено историческое название - Спартакиада народов России. Наш регион не случайно выбран для проведения именно таких дисциплин. Гандбол - это победные традиции нашей "Лады". У нас огромный опыт в парусном спорте, и прекрасная акватория Жигулевского моря уже была местом всероссийских и международных стартов. А наша бесконечная самарская набережная Волги с замечательными пляжами и спортивными площадками идеально подходит для пляжного волейбола. Все это в совокупности позволило нам заявиться на проведение Спартакиады в Тольятти и Самаре. Ожидается, что в соревнованиях в нашем регионе примут участие более тысячи спортсменов и судей", - отмечает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Полное расписание, результаты соревнований, аккредитационные формы и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады.