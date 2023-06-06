В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

В Комсомольском районе Тольятти открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Метеор". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех функциональных блоков. Первый — каток с искусственным льдом. Центральный блок с бассейнами для спортивного и детского плавания, тренажерным залом, конференц-залом на 48 мест, кафе и вспомогательными помещениями. Третий блок — универсальный спортивный зал.

Архитектурно-планировочные решения комплекса приняты с учетом доступности всех его составляющих для маломобильных групп населения.

В области ведется последовательная работа по созданию социальной инфраструктуры. Как подчеркнул на открытии объекта губернатор Дмитрий Азаров, на спортивной инфраструктуре делается особый акцент.

"За эти годы на всей территории Самарской области появились физкультурно-оздоровительные комплексы, но такого, как здесь, нет. Замечательный комплекс, который будет создавать условия, чтобы все больше людей занимались спортом на регулярной основе. У нас здесь заметный прогресс: около 15 процентов роста по этому показателю за последние 4 года. А значит все больше и больше моих земляков, жителей Самарской области имеют возможность и восстановить силы, и конечно, вести здоровый образ жизни, проводить время, занимаясь спортом со своими родными и близкими, со своими детьми", — сказал глава региона.