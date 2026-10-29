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Спорт

В Самаре состоится региональный этап всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 октября, Самара станет центром детского футбольного праздника. На территории футбольного манежа "Самара Арена" состоится 8 региональный этап IV сезона всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей", подготовленный благотворительным фондом "Ветер добрых перемен", при поддержке правительства Самарской области.

В числе участников мероприятия дети в возрасте 7-14 лет — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен специальный "Звездный матч", где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Ребят ждут захватывающие матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе "Король пенальти", гала-матч и множество других увлекательных событий.

Кульминацией фестиваля станет встреча и общение с легендарным тренером московского "Спартака" — Олегом Романцевым и одним из лучших вратарей в истории советского и российского футбола — Ринатом Дасаевым.

"Для нас чужих детей не бывает, — говорит председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер добрых перемен" Денис Игнатов. —  Для нас все они уже победители, потому что они выбрали спорт и хотят им заниматься". 

Каждый участник получит заслуженную награду: медаль, грамоту, индивидуальный подарок и кубок на команду. Но главное: дети смогут сфотографироваться со своими кумирами и сыграть с ними в футбол на одном поле. А самое ценное — яркие, тёплые воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь!
Приглашаем всех болельщиков и любителей футбола поддержать участников и стать частью этого незабываемого события. Подарим детям радость, тепло и веру в себя, чтобы каждый из них почувствовал, что он — настоящий чемпион.

Главная цель фестиваля "Чемпионат Победителей" — поддержка детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, возможность через спорт изменить их жизнь к лучшему.  Благотворительный фонд "Ветер добрых перемен" — финалист Национальной премии "Наш вклад" (2022, 2023 и 2024 годы), обладатель статуса "Партнер национальных проектов России" и участник Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Фестиваль проходит под эгидой Российского футбольного союза и при поддержке Фонда президентских грантов. Открытие фестиваля в 11.00, Крытый футбольный манеж, Самара, Демократическая, 57в.

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