В Самаре состоится региональный этап всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей"

В субботу, 31 октября, Самара станет центром детского футбольного праздника. На территории футбольного манежа "Самара Арена" состоится 8 региональный этап IV сезона всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей", подготовленный благотворительным фондом "Ветер добрых перемен", при поддержке правительства Самарской области.

В числе участников мероприятия дети в возрасте 7-14 лет — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен специальный "Звездный матч", где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Ребят ждут захватывающие матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе "Король пенальти", гала-матч и множество других увлекательных событий.

Кульминацией фестиваля станет встреча и общение с легендарным тренером московского "Спартака" — Олегом Романцевым и одним из лучших вратарей в истории советского и российского футбола — Ринатом Дасаевым.

"Для нас чужих детей не бывает, — говорит председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер добрых перемен" Денис Игнатов. — Для нас все они уже победители, потому что они выбрали спорт и хотят им заниматься".

Каждый участник получит заслуженную награду: медаль, грамоту, индивидуальный подарок и кубок на команду. Но главное: дети смогут сфотографироваться со своими кумирами и сыграть с ними в футбол на одном поле. А самое ценное — яркие, тёплые воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь!

Приглашаем всех болельщиков и любителей футбола поддержать участников и стать частью этого незабываемого события. Подарим детям радость, тепло и веру в себя, чтобы каждый из них почувствовал, что он — настоящий чемпион.