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Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 октября, в 11:00 состоится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Новокуйбышевске, сообщает минспорта Самарской области. 

Комплекс построен в рамках стратегии социально- экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".

В день открытия состоятся экскурсия по комплексу, мастер-классы и мини-турниры по адаптивным дисциплинам. 

Адрес: ул. Свердлова, 17а, вход свободный. 

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