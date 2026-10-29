Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске

В субботу, 31 октября, в 11:00 состоится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Новокуйбышевске, сообщает минспорта Самарской области.

Комплекс построен в рамках стратегии социально- экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".

В день открытия состоятся экскурсия по комплексу, мастер-классы и мини-турниры по адаптивным дисциплинам.

Адрес: ул. Свердлова, 17а, вход свободный.