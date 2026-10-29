Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске

В субботу, 31 октября, в 11:00 состоится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Новокуйбышевске, сообщает минспорта Самарской области.
Комплекс построен в рамках стратегии социально- экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".
В день открытия состоятся экскурсия по комплексу, мастер-классы и мини-турниры по адаптивным дисциплинам.
Адрес: ул. Свердлова, 17а, вход свободный.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...