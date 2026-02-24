16+
В Самаре 1 марта пройдет первый благотворительный турнир "Сила МЕЧты"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В первый день весны, 1 марта, в Самаре состоятся соревнования по современному мечевому бою (СМБ), в которых будут принимать участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Федерация СМБ России

Турнир проводится Самарским областным региональным отделением Федерации СМБ России, при поддержке Благотворительного Фонда "Все Все Вместе", Фонда Президентских грантов, АНО Зал спортивных единоборств "Пересвет".

Самара — первопроходец и лидер в этом виде адаптации и реабилитации. Именно здесь разработана специальная высокоэффективная методика. Самарские спортсмены с ампутациями уже не раз выступали на всероссийских и международных соревнованиях в Москве, занимая призовые места.

Для людей с ОВЗ тренировки бесплатны. Это стало возможным благодаря проекту "Сила МЕЧты", который реализует благотворительный фонд "Все Все Вместе" при поддержке Фонда Президентских грантов.

Записаться на бесплатные занятия СМБ и зарегистрироваться на соревнования можно по тел. 89372045751, тренер Иван Пятых.

Соревнования пройдут в Самарской классической гимназии имени Серафима Саровского (ул. Красноармейская ул., 91). Сбор участников и регистрация с 11:00, начало соревнований в 12:00.

