В Самаре 1 марта пройдет первый благотворительный турнир "Сила МЕЧты"

В первый день весны, 1 марта, в Самаре состоятся соревнования по современному мечевому бою (СМБ), в которых будут принимать участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Турнир проводится Самарским областным региональным отделением Федерации СМБ России, при поддержке Благотворительного Фонда "Все Все Вместе", Фонда Президентских грантов, АНО Зал спортивных единоборств "Пересвет".

Самара — первопроходец и лидер в этом виде адаптации и реабилитации. Именно здесь разработана специальная высокоэффективная методика. Самарские спортсмены с ампутациями уже не раз выступали на всероссийских и международных соревнованиях в Москве, занимая призовые места.

Для людей с ОВЗ тренировки бесплатны. Это стало возможным благодаря проекту "Сила МЕЧты", который реализует благотворительный фонд "Все Все Вместе" при поддержке Фонда Президентских грантов.

Записаться на бесплатные занятия СМБ и зарегистрироваться на соревнования можно по тел. 89372045751, тренер Иван Пятых.