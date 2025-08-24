Максим Меделяев из Самарской области стал победителем "Кубка защитников Отечества"

В Нижегородской области завершилось физкультурное мероприятие Приволжского федерального округа "Кубок защитников Отечества".
В заключительный день соревнований состоялся турнир по спортивному метанию ножа, в котором лучшие результаты показали спортсмены из Самарской области: "золото" - у Максима Меделяева, "серебро" - Павел Гриднев.
Также в копилке сборной Самарской области медали "Кубка защитников Отечества" в волейболе сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает региональный минспорт.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...