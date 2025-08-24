Максим Меделяев из Самарской области стал победителем "Кубка защитников Отечества"

В Нижегородской области завершилось физкультурное мероприятие Приволжского федерального округа "Кубок защитников Отечества".

В заключительный день соревнований состоялся турнир по спортивному метанию ножа, в котором лучшие результаты показали спортсмены из Самарской области: "золото" - у Максима Меделяева, "серебро" - Павел Гриднев.

Также в копилке сборной Самарской области медали "Кубка защитников Отечества" в волейболе сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает региональный минспорт.