16+
Максим Меделяев из Самарской области стал победителем "Кубка защитников Отечества"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Нижегородской области завершилось физкультурное мероприятие Приволжского федерального округа "Кубок защитников Отечества".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В заключительный день соревнований состоялся турнир по спортивному метанию ножа, в котором лучшие результаты показали спортсмены из Самарской области: "золото" - у Максима Меделяева, "серебро" - Павел Гриднев.

Также в копилке сборной Самарской области медали "Кубка защитников Отечества" в волейболе сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает региональный минспорт. 

