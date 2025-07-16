Представитель команды "Транспорт Будущего" вошёл в сборную России по гонкам дронов

Представитель команды "Транспорт Будущего" из Тольятти Дмитрий Светлов пополнил ряды сборной России по гонкам дронов. В национальную команду вошло 43 лучших пилота из 12 российских регионов. Уже в этом году они представят страну на международных соревнованиях.

В сборную вошли пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ленинградской, Амурской, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского и Красноярского края. Взрослый состав включает 19 мужчин и 7 женщин, юниорский (10–18 лет) — 11 юношей и 4 девушки и резервный (14+) — 1 мужчина и 1 женщина. Старшим тренером сборной назначен вице-президент ФГДР Вадим Дзема, помимо него в тренерский штаб вошли Олег Грязнов (Белгородская область) и Евгений Юденко (Красноярский край).

Представителю Тольятти в сборной России Дмитрию Светлову 13 лет, он уверенно управляет всеми видами гоночных дронов и занял место в сборной как индивидуальный участник личного зачёта среди подростков 10–18 лет, выступающих в 75-м классе. Среди достижений Дмитрия: третье место в Первенстве России 2024 года в личном зачете 75-го класса, победа на чемпионате мира VRL World Championship 2025 в команде Five33 на техническом симуляторе, а также успех в лиге "Транспорт Будущего" 2025 года в 200-м классе.

"Пополнение рядов сборной России представителем команды "Транспорта Будущего" — большое событие. Рады, что высокий уровень мастерства Дмитрия Светлова в дрон-рейсинге получил высокую оценку. Надеемся, этот успех станет отправной точкой для новых достижений, ярких выступлений и популяризации дрон-спорта в России. Ждем впечатляющих результатов и побед на соревнованиях", — прокомментировал исполнительный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.