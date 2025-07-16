16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Представитель команды "Транспорт Будущего" вошёл в сборную России по гонкам дронов В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта "Золотые пески - Богатое" Самарский спортсмен стал призером всероссийских соревнований по сап-серфингу Более чем 2 тыс. атлетов станут участниками "Гонки Героев" в Самаре Тольяттинский спортсмен стал призером чемпионата России по гонкам с препятствиями

Остальные Спорт

Представитель команды "Транспорт Будущего" вошёл в сборную России по гонкам дронов

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представитель команды "Транспорт Будущего" из Тольятти Дмитрий Светлов пополнил ряды сборной России по гонкам дронов. В национальную команду вошло 43 лучших пилота из 12 российских регионов. Уже в этом году они представят страну на международных соревнованиях.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В сборную вошли пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ленинградской, Амурской, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, Татарстана, Краснодарского и Красноярского края. Взрослый состав включает 19 мужчин и 7 женщин, юниорский (10–18 лет) — 11 юношей и 4 девушки и резервный (14+) — 1 мужчина и 1 женщина. Старшим тренером сборной назначен вице-президент ФГДР Вадим Дзема, помимо него в тренерский штаб вошли Олег Грязнов (Белгородская область) и Евгений Юденко (Красноярский край).

Представителю Тольятти в сборной России Дмитрию Светлову 13 лет, он уверенно управляет всеми видами гоночных дронов и занял место в сборной как индивидуальный участник личного зачёта среди подростков 10–18 лет, выступающих в 75-м классе. Среди достижений Дмитрия: третье место в Первенстве России 2024 года в личном зачете 75-го класса, победа на чемпионате мира VRL World Championship 2025 в команде Five33 на техническом симуляторе, а также успех в лиге "Транспорт Будущего" 2025 года в 200-м классе.

"Пополнение рядов сборной России представителем команды "Транспорта Будущего" — большое событие. Рады, что высокий уровень мастерства Дмитрия Светлова в дрон-рейсинге получил высокую оценку. Надеемся, этот успех станет отправной точкой для новых достижений, ярких выступлений и популяризации дрон-спорта в России. Ждем впечатляющих результатов и побед на соревнованиях", — прокомментировал исполнительный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3