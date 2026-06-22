На летном поле "Транспорта будущего" прошла областная гонка дронов

Дронрейсеры Самарской области съехались 18 и 19 июня на площадку ООО "Транспорт будущего" в Тольятти. При поддержке компании, которая является одним из резидентов научно-производственного центра "БАС Самара" и выпускает дроны, здесь состоялись Кубок, чемпионат и первенство Самарской области по гонкам на дронах.

В соревнованиях, которые проходили в личном и командном зачетах, приняли участие 28 спортсменов в двух возрастных категориях: юниоры и взрослые.

"Гонки дронов стали полноценным видом спорта, которым все чаще и чаще увлекается молодежь. Это позволяет ребятам тренировать свои знания и навыки в работе с беспилотниками, которые впоследствии могут пригодиться при выборе дальнейшего карьерного пути", — отметил генеральный директор НПЦ "БАС Самара" Константин Яшин.

Среди участников турнира — уникальная команда под названием "Транспорт будущего". В ее состав входят два пилота: восьмилетний Арсений Воронин и 11-летний Николай Шатохин. Ребята родом из Калужской и Белгородской областей, но выступают за Самарскую область, являются членами сборной команды России по гонкам дронов.

"Мы предложили компании "Транспорт будущего" создать команду из юных, талантливых спортсменов, которых в России единицы и которые успешно выступают на соревнованиях различного уровня. И компания нас поддержала. Теперь мы приносим зачет Самарской области", — пояснил тренер ребят Владимир Шатохин.

В копилке Арсения Воронина — MVP Гран-при России по гонкам дронов (MVP — Most Valuable Player — игрок, который внес наибольший вклад в успех своей команды в игре или турнире — Прим. ред.), который маленький гонщик получил в 2024 году в Дербенте.

В командном зачете Арсений и Николай добыли для 63 региона третье место среди юниоров на первенстве России, которое состоялось в октябре 2025 года на стадионе "Фишт" в Сочи. "Это была довольно-таки сложная гонка на 50 кругов. Ребятам предстояло учесть много различных элементов в обслуживании дрона, замене пропеллеров, заряде батареи", — поделился воспоминаниями наставник юных гонщиков.

Перед началом турнира для всех пилотов организаторы провели брифинг и подробно рассказали о том, какие задания гонщикам предстояло выполнить. "Ведь трасса заранее не известна: ее мы формируем непосредственно перед гонкой, поэтому участники знакомятся с ней только в день турнира и все находятся в равных условиях", — пояснил Евгений Байбиков.

Беспилотники, которые используются в соревнованиях, это дроны FPV (от английского First Person View — "взгляд от первого лица" — Прим. ред.). Это означает, что гонщик управляет дроном в очках виртуальной реальности — VR-очках.

Конструктивно эти дроны относятся к квадрокоптерному типу. То есть у каждого есть по четыре группы пропеллеров на концах рамы. В месте пересечения рам, то есть в самом центре аппарата, — полетный контроллер. Это "блок", где есть датчик GPS и аккумулятор.

Соревнования прошли в двух классах дронов: 200-й и 330-й. 200-й класс — самый популярный дрон у гонщиков, 330-й класс — это дроны побольше, ими сложнее управлять, но интереснее наблюдать за их передвижениями во время состязаний.

Гоночную трассу обустроили на свежем отдыхе: на одном из испытательных полигонов "Транспорта будущего". Как говорят сами дрон-пилоты, летать на улице интереснее, так как можно развить бОльшую скорость, чем в помещении.

В ходе соревнований дронрейсеры расположились на специальных креслах. Каждый пилот — с пультом в руках в VR-очках. Через них пилоты получают картинку с камеры дрона.

Участникам соревнований предстояло пролететь дистанцию, на которой установлены препятствия: флажки и арки. Их дроны должны облетать в заданном направлении. При этом на трассе одновременно может быть несколько беспилотников. Кто первый доберется до финиша — тот и победил. Также нужно пройти трассу без ошибок. Это требует от участников ювелирной точности в управлении беспилотником. Так как если дрон врезался в препятствие и упал, больше не может взлететь, то гонка считается проигранной. "Поэтому многие ребята берут с собой на турнир три-шесть дронов. Бывают случаи, когда приходиться ремонтировать беспилотник прямо во время гонки", — пояснил президент Федерации гонок дронов Самарской области Евгений Байбиков.

По итогам соревнований судьи выбрали сильнейших пилотов, которым теперь предстоит представлять Самарскую область на чемпионате Приволжского федерального округа и Кубке России.