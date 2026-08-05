Владислав Федоров и Максим Березин покидают ХК "Лада"

ХК "Лада" покинут нападающий Владислав Федоров и защитник Максим Березин, сообщает пресс-служба клуба.
Владислав Федоров продолжит карьеру в ХК "Тамбов". Игрок обменян на денежную компенсацию.
Максим Березин находился в "Ладе" на пробном контракте, по итогу которого тренерский штаб принял решение не предлагать защитнику новое соглашение.
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