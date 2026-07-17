ХК "Лада" заключил просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами и подписал вратаря

На период предсезонной подготовки состав "Лады" пополнят нападающие Яромир Ермаков и Даниил Аноп, защитник Константин Савчик и вратарь Илья Канарский, сообщает пресс-служба клуба. Кроме того, автозаводцы подписали контракт с голкипером Андреем Мишуровым.

Яромир Ермаков — воспитанник омской школы хоккея, однако путь на профессиональном уровне начал в системе тульского АКМ. На его счету 211 матчей в МХЛ, в которых форвард набрал 190 (68+122) очков. В двух последних сезонах Ермаков также привлекался к играм за АКМ в ВХЛ, где провел 30 матчей, набрав 14 (3+11) очков при показателе полезности "+10". Двукратный участник Кубка Вызова МХЛ (2025, 2026). По итогам матча в 2025 году получил приглашение на Матч Звезд КХЛ.

Даниил Аноп начал заниматься хоккеем в Москве, а дебют в МХЛ состоялся в составе "Красной Армии". В 2020 году нападающий перешел в систему АКМ, где впервые сыграл в ВХЛ. Минувший сезон Аноп провел в самарском ЦСК ВВС. Всего в ВХЛ форвард сыграл 264 матча, набрав 113 (56+57) очков при показателе полезности "+22".

Константин Савчик — выпускник системы "Мамонтов Югры". Уже в 18 лет защитник дебютировал в ВХЛ и сумел закрепиться в основном составе. Несмотря на возраст, Савчик провел в лиге 202 матча, записав на свой счет 19 (3+16) очков при показателе полезности "+24". Минувший сезон Константин провел в составе "Югры", с которой стал обладателем Кубка России.

Илья Канарский прошлый сезон провел в составе АКМ, для которого он стал первым полноценным на взрослом уровне. В ВХЛ вратарь принял участие в 38 матчах, одержал 7 побед, восемь встреч завершились серией буллитов. Процент отраженных бросков Ильи составил 92,3%, коэффициент надежности — 2,56.

Андрей Мишуров — воспитанник омской школы хоккея. В системе "Авангарда" вратарь прошел все ступени подготовки, выступая в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся в сезоне 2020/2021.

Всего в КХЛ Мишуров провел 109 матчей, одержал 44 победы, а также записал на свой счет 5 игр "на ноль". Процент отраженных бросков вратаря составляет 91,4%, коэффициент надежности — 2,69. Кроме того, Андрей вызывался в сборную России 25.