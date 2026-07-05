"Лада" заключила просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами

Состав ХК "Лада" на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин.

Игорь Швырев провел в КХЛ 188 матча с результатом 23 (10+13) очка, два последних сезона защищал цвета ХК "Сочи". Швырев уверенно действует на точке вбрасывания — в сезоне 2025/2026 он выиграл 59% единоборств.

Михаил Беляев уже выступал за тольяттинский клуб в сезоне 2018/19, а минувший сезон провел в составе "Югры", с которой завоевал титул чемпиона России ВХЛ. В сезоне 2025/2026 Беляев набрал 32 (16+16) очка в 75 матчах, а всего в ВХЛ провел 202 игры и заработал 77 (42+35) очков. На счету форварда также 188 матчей в КХЛ: 32 (21+17) очка и 245 силовых приемов.

Константин Рыжов имеет внушительный опыт выступлений в ВХЛ. Нападающий провел 408 матчей, в которых набрал 149 (92+57) очков. Форвард защищал цвета курганского "Зауралья", пермского "Молота" и ижевской "Ижстали".

Карим Вафин хорошо знаком тольяттинским болельщикам. Бывший капитан "Ладьи" уже провел за основную команду 31 матч в КХЛ. Прошлый сезон защитник отыграл в составе ЦСК ВВС, а всего в ВХЛ на его счету 82 матча, 14 (2+12) очков, 131 силовой прием и 50 заблокированных бросков.

Просмотровые контракты с хоккеистами вступят в силу 15 июля и будут действовать до 15 августа.