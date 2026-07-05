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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска украл продукты на 7 тыс. рублей

ЖИГУЛЕВСК. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о недостачи более 7 тыс. рублей. 

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель.

 

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, мужчина признал свою вину и пояснил, что воспользовался слабым контролем в зоне самообслуживания: сканировал только одну часть выбранных товаров, другую — намеренно не пробивал через терминал. После чего, сложив неоплаченную продукцию в пакеты, беспрепятственно покинул торговую точку.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается. 

Гид потребителя

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