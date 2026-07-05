Житель Жигулевска украл продукты на 7 тыс. рублей

В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о недостачи более 7 тыс. рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, мужчина признал свою вину и пояснил, что воспользовался слабым контролем в зоне самообслуживания: сканировал только одну часть выбранных товаров, другую — намеренно не пробивал через терминал. После чего, сложив неоплаченную продукцию в пакеты, беспрепятственно покинул торговую точку.
Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках