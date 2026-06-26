Конфликт на пляже Самарской области закончился трагедией

В Безенчукском районе задержали мужчину по подозрению в смертельном избиении. Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбудил Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области.
Инцидент случился 21 июня 2026 г. на пляже в с. Васильевка. По данным следствия, между 38‑летним местным жителем и 34‑летним мужчиной вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту не менее двух ударов руками по голове. Пострадавший умер на месте происшествия.
"В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — прокомментировали в следкоме.
Следователи осмотрели место преступления, назначили экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Оперативную поддержку оказывают сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках