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Преступления Происшествия

Конфликт на пляже Самарской области закончился трагедией

БЕЗЕНЧУК. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе задержали мужчину по подозрению в смертельном избиении. Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбудил Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Инцидент случился 21 июня 2026 г. на пляже в с. Васильевка. По данным следствия, между 38‑летним местным жителем и 34‑летним мужчиной вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту не менее двух ударов руками по голове. Пострадавший умер на месте происшествия.

"В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — прокомментировали в следкоме.

Следователи осмотрели место преступления, назначили экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Оперативную поддержку оказывают сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

 

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