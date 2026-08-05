Жителя Самарской области подозревают в растрате 350 тысяч рублей по соцконтракту

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Житель Безенчука оформил социальный контракт под развитие ремонтно‑строительного бизнеса и отчитался о реализации бизнес‑плана, предоставив недостоверные данные. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении выплат по социальному контракту.