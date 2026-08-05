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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области подозревают в растрате 350 тысяч рублей по соцконтракту

БЕЗЕНЧУК. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Безенчука оформил социальный контракт под развитие ремонтно‑строительного бизнеса и отчитался о реализации бизнес‑плана, предоставив недостоверные данные. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении выплат по социальному контракту.

Выплату около 350 тыс. рублей он получил на основании поданных сведений, а затем использовал деньги не по назначению.

Дело находится в производстве СК, следователи устанавливают все детали преступления.

 

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