Конопля "для обезболивания" обернулась 4 годами колонии для жительницы Богатовского района

Жительница Богатовского района пыталась организовать незаконный сбыт наркотиков: она организовала мини‑ферму прямо по месту жительства, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
В середине августа 2025 г. через интернет женщина заказала семена конопли, которые посадила и выращивала в каркасной палатке, оборудованной вытяжкой и освещением, по месту своего проживания.
В ходе обыска правоохранители изъяли свыше 3 кг запрещенного вещества.
"В судебном заседании подсудимая вину признала частично, пояснила, что выращивала наркотическое средство для личного потребления, для получения седативного и обезболивающего эффекта в связи с заболеванием", - говорится в судебных материалах. Суд не принял версию о потреблении "для лечения" и квалифицировал действия подсудимой как покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.
Суд учел смягчающие факторы: отсутствие отягчающих обстоятельств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденная взята под стражу в зале суда. Вещдоки (телефоны) обращены в доход государства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках