Конопля "для обезболивания" обернулась 4 годами колонии для жительницы Богатовского района

Жительница Богатовского района пыталась организовать незаконный сбыт наркотиков: она организовала мини‑ферму прямо по месту жительства, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В середине августа 2025 г. через интернет женщина заказала семена конопли, которые посадила и выращивала в каркасной палатке, оборудованной вытяжкой и освещением, по месту своего проживания.

В ходе обыска правоохранители изъяли свыше 3 кг запрещенного вещества.

"В судебном заседании подсудимая вину признала частично, пояснила, что выращивала наркотическое средство для личного потребления, для получения седативного и обезболивающего эффекта в связи с заболеванием", - говорится в судебных материалах. Суд не принял версию о потреблении "для лечения" и квалифицировал действия подсудимой как покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд учел смягчающие факторы: отсутствие отягчающих обстоятельств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденная взята под стражу в зале суда. Вещдоки (телефоны) обращены в доход государства.