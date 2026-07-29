Юная самарчанка попалась на удочку афериста, пытаясь арендовать квартиру

Жительница Самары желая арендовать квартиру, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

19-летняя девушка на одной из онлайн-платформ увидела объявление о сдаче квартиры в аренду. Ее устроило наличие в квартире мебели, географическое расположение, а также стоимость жилья. В беседе владелец квартиры предложил самарчанке перейти по ссылке для оплаты. По указанию неизвестного пострадавшая ввела данные банковской карты, в результате произошло списание 32 тыс. рублей.

После того, как арендодатель перестал выходить на связь, девушка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.