"КонтейнерРемСервис" из Тольятти покупает площадку "Самарахимоптторга"

Тольяттинское ООО "КонтейнерРемСервис" ("КРС") выкупает производственный комплекс новокуйбышевского АО "Самарахимоптторг" за 97,2 млн рублей. Он выставлялся на торги в рамках банкротства АО АКБ "Газбанк".

АО "Самарахимоптторг" представляет собой производственно-складской комплекс из 16 зданий с ж/д тупиком, находящийся в западно-промышленной зоне Новокуйбышевска. Он находится на трех арендованных участках общей площадью 185 тыс. кв. м.

Акции и имущество компании были заложены по кредитам АО АКБ "Газбанк", выданным ООО "Самарский деловой центр" ("СДЦ") и ООО "СДЦ Строй". Банк был признан банкротом в сентябре 2018 года. "СДЦ Строй" был ликвидирован в июне 2025 г. в связи с завершением процедуры банкротства. "СДЦ" находится в последней стадии банкротства.

Площадка "Самарахимоптторга" выставлялась на торги в рамках банкротства "Газбанка" в апреле этого года. Начальная цена тогда устанавливалась в 180 млн рублей. Покупателей тогда не нашлось, и были объявлены торги с понижением цены. 27 июля на Федресурсе появилась информация, что победителем торгов признан тольяттинский "КонтейнерРемСервис", предложивший 97,2 млн рублей.

ООО "КонтейнерРемСервис", по данным ИАС Seldon.Basis, учреждено в 2013 году. Компания зарегистрирована в Тольятти по ул. Победы, 62. Компания занимается обслуживанием, диагностикой и ремонтом вагонов-цистерн и танк-контейнеров. Промывочно-пропарочная станция и ремонтно-испытательный пункт "КРС" располагался в промышленной зоне Новокуйбышевска. При этом компания арендовала площади у "Самарахимоптторга" и даже возвела в 2020 г. там ангар. Однако затем "Самарахимоптторг" завел на площадку другую компанию, конкурирующую с "КРС", и тот был вынужден искать другую базу.

Директором и владельцем "КонтейнерРемСервиса" выступает Александр Глазунов. Среднесписочная численность сотрудников — 24 человека. ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. резко нарастило экономические показатели в 2025 году. Так, выручка выросла до 5,45 млрд руб. против нескольких десятков миллионов в предыдущие годы. Чистая прибыль с 430 тыс. руб. за прошлый год увеличилась до 361 млн рублей. На балансе задекларированы активы на 2 млрд рублей.

В 2022 г. "КРС" подписал соглашение с ООО "Газпром гелий сервис". Речь шла о поставках "Газпрому" контейнеров-цистерн для перевозки и временного хранения сжиженных углеводородных газов. Сообщалось, что "КонтейнерРемСервис" изготовил для "Газпром гелий сервис" опытный образец такого контейнера.

Также "КонтейнерРемСервис" является официальным представителем китайской CIMC Enric Holdings Limited — мирового лидера по производству специализированных высокотехнологичных контейнеров-цистерн.