"КонтейнерРемСервис" из Тольятти покупает площадку "Самарахимоптторга"

Тольяттинское ООО "КонтейнерРемСервис" ("КРС") выкупает производственный комплекс новокуйбышевского АО "Самарахимоптторг" за 97,2 млн рублей. Он выставлялся на торги в рамках банкротства АО АКБ "Газбанк".
АО "Самарахимоптторг" представляет собой производственно-складской комплекс из 16 зданий с ж/д тупиком, находящийся в западно-промышленной зоне Новокуйбышевска. Он находится на трех арендованных участках общей площадью 185 тыс. кв. м.
Акции и имущество компании были заложены по кредитам АО АКБ "Газбанк", выданным ООО "Самарский деловой центр" ("СДЦ") и ООО "СДЦ Строй". Банк был признан банкротом в сентябре 2018 года. "СДЦ Строй" был ликвидирован в июне 2025 г. в связи с завершением процедуры банкротства. "СДЦ" находится в последней стадии банкротства.
Площадка "Самарахимоптторга" выставлялась на торги в рамках банкротства "Газбанка" в апреле этого года. Начальная цена тогда устанавливалась в 180 млн рублей. Покупателей тогда не нашлось, и были объявлены торги с понижением цены. 27 июля на Федресурсе появилась информация, что победителем торгов признан тольяттинский "КонтейнерРемСервис", предложивший 97,2 млн рублей.
ООО "КонтейнерРемСервис", по данным ИАС Seldon.Basis, учреждено в 2013 году. Компания зарегистрирована в Тольятти по ул. Победы, 62. Компания занимается обслуживанием, диагностикой и ремонтом вагонов-цистерн и танк-контейнеров. Промывочно-пропарочная станция и ремонтно-испытательный пункт "КРС" располагался в промышленной зоне Новокуйбышевска. При этом компания арендовала площади у "Самарахимоптторга" и даже возвела в 2020 г. там ангар. Однако затем "Самарахимоптторг" завел на площадку другую компанию, конкурирующую с "КРС", и тот был вынужден искать другую базу.
Директором и владельцем "КонтейнерРемСервиса" выступает Александр Глазунов. Среднесписочная численность сотрудников — 24 человека. ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. резко нарастило экономические показатели в 2025 году. Так, выручка выросла до 5,45 млрд руб. против нескольких десятков миллионов в предыдущие годы. Чистая прибыль с 430 тыс. руб. за прошлый год увеличилась до 361 млн рублей. На балансе задекларированы активы на 2 млрд рублей.
В 2022 г. "КРС" подписал соглашение с ООО "Газпром гелий сервис". Речь шла о поставках "Газпрому" контейнеров-цистерн для перевозки и временного хранения сжиженных углеводородных газов. Сообщалось, что "КонтейнерРемСервис" изготовил для "Газпром гелий сервис" опытный образец такого контейнера.
Также "КонтейнерРемСервис" является официальным представителем китайской CIMC Enric Holdings Limited — мирового лидера по производству специализированных высокотехнологичных контейнеров-цистерн.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...