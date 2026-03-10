Площадку "Самарахимоптторга" продают за 180 млн рублей

В рамках банкротства АО АКБ "Газбанк" на продажу выставлен производственный комплекс новокуйбышевского АО "Самарахимоптторг", включающий в себя 16 нежилых зданий, а также право аренды трех земельных участков (площадью 3,6 тыс. кв. м, 117,5 тыс. кв. м и 64 тыс. кв. м) в Новокуйбышевске.

Аукцион назначен на 14 апреля, заявки на участие принимаются с 4 марта по 9 апреля 2026 года. Информация о проведении аукциона опубликована на Федресурсе.

В материалах указывается расположение объектов продажи на территории "Самарахимоптторга" и "в западной промышленной зоне в районе ОАО "Этанол" (по данным ИАС Seldon Basis, общество ликвидировано еще в 2002 году).

Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,4 млрд руб., из которых 16 млрд (78,4%) уже погашено.

АО "Самарахимоптторг" представляет собой производственно-складской комплекс с ж/д тупиком, находящийся в западно-промышленной зоне Новокуйбышевска. По данным, предоставленным аналитиками Seldon Basis, учредитель "Самарахимоптторга" не раскрывается. Однако эта информация, по сути, представлена в материалах КАД ВАС в рамках иска "Газбанка" к Александру Великанову (1416 акций), Павлу Крылову (4500 акций) и Геннадию Пронину (9000 акций). В рамках этого заявления банк просил продать эти акции с публичных торгов в счет погашения долгов по двум кредитам на 107,8 млн руб. и 337,1 млн руб., заключенным "Газбанком" с ООО "СДЦ Строй" еще в 2013 году. Дело в том, что эти договоры были обеспечены залогом указанных акций "Самарахимоптторга".

ООО "СДЦ Строй" было ликвидировано в июне 2025 года в связи с завершением процедуры банкротства. Компания специализировалась на строительстве, владельцем ее являлся Максим Жарких. "СДЦ Строй" было застройщиком ЖК "Лесная поляна" на ул. Демократической в Самаре.

Примечательно, что по тем же (и еще нескольким другим) кредитным договорам между "Газбанком" и "СДЦ Строй", а также ООО "СДЦ" было заложено и имущество, принадлежащее АО "Самарахимоптторг", которое в настоящее время и выставлено на торги.

Напомним, ООО "СДЦ" (ООО "Самарский деловой центр") служило управляющей компанией комплекса KIN.UP. В 2018 г. в ООО стартовала процедура банкротства, крупнейшим кредитором в рамках которой является АО АКБ "Газбанк" с суммой требований около 600 млн рублей.

"СДЦ" еще до старта процедуры банкротства намеревался построить на территории бывшего завода "Кинап" (ул. Лесная, 23 в Самаре) 25-этажный жилой комплекс общей площадью 25 тыс. кв. м. Однако так и не сделал этого. В настоящее время компания находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. При этом чистая прибыль общества по итогам 2024 года, по данным Seldon Basis, составила 31,7 млн рублей.

Что же касается АО "Самарахимоптторг", то в феврале текущего года в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании общества банкротом. С соответствующим заявлением в суд обратился Юрий Степанов, мотивируя свои требования задолженностью компании перед ним в размере 37,4 млн рублей.

Генеральный директор АО "Самарахимоптторга" Геннадий Пронин также находится в процедуре банкротства по заявлению АО АКБ "Газбанк".