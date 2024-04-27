Директора Самарахимоптторга признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление АО АКБ "Газбанк" к директору АО "Самарахимоптторг" Геннадию Пронину о признании его банкротом. Об этом сообщается в КАД ВАС.

Правда, банк хотел ввести в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества. Суд же посчитал это нецелесообразным. Он ввел процедуру реструктуризации задолженности.

Кроме того, изначально банк мотивировал свои требования задолженностью Пронина перед ним на 428,15 млн рублей. По сути, эта сумма делилась на 421,16 млн руб., обеспеченных залогом 9 тыс. акций "Самарахимоптторга" (залоговой стоимостью 109 млн руб.) и 6,98 млн руб., которые были обеспечены залогом в виде автомобиля Nissan X-Trail (залоговой стоимостью 700 тыс. руб.).

Суд принял решение о выделении в отдельное производство вопроса о включении в реестр требований Пронина 421,16 млн рублей. А вот 6,98 млн руб. долга, по сути, легли в основу решения о признании требований Газбанка обоснованными и были включены в реестр кредиторов должника.

Согласно определению суда, требования банка основаны на неисполнении кредитных обязательств перед ним Александром Галицким (Дудаковым) по договору от 6 декабря 2016 года. Геннадий Пронин по этому договору выступал поручителем под залог своего автомобиля Nissan X-Trail. Законность требований банка к Пронину подтверждается решениями судов общей юрисдикции.

Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 14,4 млрд (71,58%) уже погашено.

АО "Самарахимоптторг" представляет собой производственно-складской комплекс с ж/д тупиком, находящийся в западно-промышленной зоне Новокуйбышевска. По данным ИАС Seldon Basis, учредитель "Самарахимоптторга" не раскрывается. На балансе компании находятся активы на 141,26 млн рублей. 2023 год она завершила с убытком в 7,56 млн рублей. Уставный капитал общества составляет 15,85 тыс. руб., но в сентябре прошлого года собрание акционеров компании приняло решение о его увеличении до 165,8 тыс. руб. путем размещения по закрытой подписке 150 тыс. дополнительных акций. При этом в документах, опубликованных на сайте компании, приобретателями акций по закрытой подписке могут быть Геннадий Пронин и Давид Горгодзе.

Давид Горгодзе - выходец из ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. Судя по последним открытым данным, он выступает экспертом по бизнес-планированию и инвестициям. На июль 2022 г. являлся управляющим партнером DevelopmentPro, специализирующегося на консультациях и маркетинге в сфере недвижимости.