Перед Новым Годом банки увеличивают доходность краткосрочных вкладов

Российские банки готовят клиентам сезонные вклады с повышенной доходностью в преддверии новогодних праздников, рассчитывая привлечь дополнительные средства населения и удержать действующих вкладчиков. Например, ВТБ с 11 ноября повысил ставку по короткому сезонному вкладу сроком на два месяца для новых клиентов.

Банк России на октябрьском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, и это решение не стало поводом для масштабного пересмотра условий по депозитам — кредитные организации корректируют тарифы самостоятельно, ориентируясь на рыночную ситуацию и сезонный спрос.

По данным аналитиков рынка вкладов, в ноябре короткие депозиты сроком около месяца предлагают доходность от 13,5 до 20% годовых — заметно выше, чем по вкладам на полгода или год, ставки по которым обычно не превышают 13–13,5% годовых. Такая разница объясняется тем, что банки используют краткосрочные промопродукты для привлечения новых клиентов, не меняя при этом базовые долгосрочные тарифы.

"Короткий вклад позволяет быстро получить доход и при этом не привязывать деньги на длительный срок — это особенно удобно в преддверии новогодних трат, когда хочется и порадовать близких подарками, и сохранить часть сбережений", — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.