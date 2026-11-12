ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей

За десять месяцев 2026 года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 1,7 трлн рублей (+3%) и приблизился к 67,6 трлн рублей, свидетельствуют оценки ВТБ на основе данных Frank RG. Основным драйвером роста остаются рублёвые накопительные счета: их объём вырос на 20% (+1,8 трлн рублей) и достиг 11,1 трлн рублей.

В октябре рынок сбережений физлиц подрос на 0,2%, а объём средств на накопительных счетах — примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). По сравнению с октябрём прошлого года рынок в целом прибавил 9%, что эквивалентно порядка 5,4 трлн рублей, а объём накопительных счетов за год вырос на четверть.

"Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объём год к году вырос на четверть", — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Участники рынка реагируют на изменение спроса корректировкой условий по сберегательным продуктам. Например, с 11 ноября ВТБ повысил ставку по одному из срочных вкладов, а в начале ноября улучшил условия по рублёвому накопительному счёту. По информации рыночных экспертов, многие банки делают в преддверии новогодних праздников специальные предложения, которые позволяют аккумулировать на счетах премии и дополнительные выплаты зарплат населения, при этом эти предложения обычно носят краткосрочный характер.