ВТБ обновил отделение на площадке РКЦ "Прогресс" в Самаре

Офис ВТБ нового формата открылся после реконструкции на территории ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре. Банк присутствует на площадке предприятия с сентября 2016 года.

В помещении провели ремонтные работы, переосмыслив организацию внутреннего пространства и создав более комфортные условия для клиентов и специалистов банка. При этом обслуживание не прекращалось. На время проведения работ ВТБ сохранил присутствие своих сотрудников на территории "Прогресса", чтобы работники одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны могли по-прежнему решать финансовые вопросы непосредственно по месту работы.

"Для нас важно, чтобы сотрудники ведущих промышленных предприятий Самарской области могли пользоваться современными банковскими услугами там, где им это действительно удобно. С ракетно-космическим центром "Прогресс" нас связывают многолетние отношения, и обновление отделения стало продолжением этой работы. Мы последовательно развиваем региональную сеть, совершенствуем действующие подразделения и уделяем особое внимание качеству обслуживания. Присутствие непосредственно на производственной площадке позволяет лучше понимать потребности работников, оперативно решать их финансовые вопросы и укреплять доверие, которое складывается годами", — отметил Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

Обновлённое отделение работает по будням с 9:00 до 18:00. Здесь можно получить консультации по банковским продуктам и воспользоваться доступными финансовыми услугами.

За десять лет площадка "Прогресса" стала для ВТБ не только местом обслуживания клиентов, но и стартом профессиональной карьеры многих специалистов. Сотрудники, начинавшие здесь свой путь, впоследствии становились персональными менеджерами и руководителями других отделений банка.

Модернизация действующих подразделений остаётся одним из направлений развития ВТБ в Самарской области. Банк продолжает совершенствовать региональную сеть, уделяя особое внимание качеству сервиса и доступности финансовых услуг для жителей региона.

Сегодня в Самарской области действует 33 офиса ВТБ. Банк обслуживает 682 тысячи розничных клиентов и 22,1 тысячи юридических лиц. Дополнительно финансовые услуги доступны через выездной сервис, который работает в 249 населённых пунктах и охватывает 90% жителей региона.