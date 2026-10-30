Новокуйбышевцев предупреждают о возможных взрывах при ликвидации последствий атаки БПЛА

Администрация Новокуйбышевска предупредила местных жителей о работах по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Вечером 30 октября в городе ожидается работа саперов и специальных служб.

"Если в области не действует режим воздушной опасности, но вы услышали резкий взрыв, грохот или другие громкие звуки - они опасности не несут. Это плановая работа специалистов", - сообщает администрация города.