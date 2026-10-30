В Тольятти при пожаре пострадал мужчина, спасены два человека

В четверг, 29 октября, на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В одной из квартир на балконе 9 этажа загорелись домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 8 кв. м.

В МЧС сообщили, что при пожаре пострадал 44-летний мужчина, спасены два человека.