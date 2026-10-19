В Алексеевском районе горит заброшка

В понедельник, 19 октября, в Алексеевском районе поступил вызов в 17:53 о том, что в с. Ореховка горит нежилое здание, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены шесть пожарных, две автоцистерны и все службы жизнеобеспечения. Площадь пожара составляет 300 кв. метров.

К месту пожара прибыла спецмашина ДПК с. п. Летниково, подвоз воды также осуществлялся с помощью трактора с бочкой.

В 18:30 была объявлена локализация пожара, ликвидация открытого горения - в 19:05. Пролив конструкций продолжается.