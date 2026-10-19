В Алексеевском районе горит заброшка

В понедельник, 19 октября, в Алексеевском районе поступил вызов в 17:53 о том, что в с. Ореховка горит нежилое здание, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены шесть пожарных, две автоцистерны и все службы жизнеобеспечения. Площадь пожара составляет 300 кв. метров.
К месту пожара прибыла спецмашина ДПК с. п. Летниково, подвоз воды также осуществлялся с помощью трактора с бочкой.
В 18:30 была объявлена локализация пожара, ликвидация открытого горения - в 19:05. Пролив конструкций продолжается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !