На пожаре из-за замыкания электропроводки в Волжском районе пострадала пенсионерка

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В с. Спиридоновка Волжского района в частном доме произошло короткое замыкание электропроводки. Пожар распространился на 10 п. м. На месте происшествия пострадала 80-летняя женщина.

Также спасатели выезжали на тушение крупного пожара в Автозаводском районе Тольятти. На ул. Заставной горела кровля склада на площади 300 кв.м.

В Подстепновском дачном массиве горели два домика на 50 кв.м, а в п. Сургут сгорела баня, огонь охватил 20 кв. м.