На пожаре из-за замыкания электропроводки в Волжском районе пострадала пенсионерка

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В с. Спиридоновка Волжского района в частном доме произошло короткое замыкание электропроводки. Пожар распространился на 10 п. м. На месте происшествия пострадала 80-летняя женщина.
Также спасатели выезжали на тушение крупного пожара в Автозаводском районе Тольятти. На ул. Заставной горела кровля склада на площади 300 кв.м.
В Подстепновском дачном массиве горели два домика на 50 кв.м, а в п. Сургут сгорела баня, огонь охватил 20 кв. м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !