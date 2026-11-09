Из-за возгорания на балконе в многоэтажке в Тольятти эвакуировано 23 человека

В воскресенье, 8 ноября, в 11:30 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти на Приморском бульваре, 57.
Возгорание произошло на балконе двухкомнатной квартиры, где горели домашние вещи. Поскольку хозяев в квартире не было, спасателям пришлось вскрыть дверь для доступа к очагу пожара.
В целях безопасности из здания были эвакуированы 23 человека. Еще одного жильца удалось спасти с помощью специального оборудования.
Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огонь повредил балконы квартир, расположенных выше.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на балконе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !