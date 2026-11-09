Из-за возгорания на балконе в многоэтажке в Тольятти эвакуировано 23 человека

В воскресенье, 8 ноября, в 11:30 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти на Приморском бульваре, 57.

Возгорание произошло на балконе двухкомнатной квартиры, где горели домашние вещи. Поскольку хозяев в квартире не было, спасателям пришлось вскрыть дверь для доступа к очагу пожара.

В целях безопасности из здания были эвакуированы 23 человека. Еще одного жильца удалось спасти с помощью специального оборудования.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огонь повредил балконы квартир, расположенных выше.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на балконе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.