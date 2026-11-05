К смертельному пожару на пр. Металлургов привела непотушенная сигарета

ГУ МЧС России по Самарской области назвало предварительную причину пожара, произошедшего 4 ноября в доме на пр. Металлургов в региональной столице.

Напомним, в 14:57 на первом этаже дома №21 загорелась квартира. Пламя охватило 20 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек. Пожарные ликвидировали огонь в 15:30. На месте пожара обнаружили тело женщины.

Как выяснилось, погибла 68-летняя хозяйка квартиры. Ее сын, спавший в соседней комнате, успел спастись.

По предварительным данным, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего, женщина уснула с непотушенной сигаретой.