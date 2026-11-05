К смертельному пожару на пр. Металлургов привела непотушенная сигарета

ГУ МЧС России по Самарской области назвало предварительную причину пожара, произошедшего 4 ноября в доме на пр. Металлургов в региональной столице.
Напомним, в 14:57 на первом этаже дома №21 загорелась квартира. Пламя охватило 20 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек. Пожарные ликвидировали огонь в 15:30. На месте пожара обнаружили тело женщины.
Как выяснилось, погибла 68-летняя хозяйка квартиры. Ее сын, спавший в соседней комнате, успел спастись.
По предварительным данным, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего, женщина уснула с непотушенной сигаретой.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !