В многоквартирном доме в Кошелев Парке вспыхнул пожар

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В воскресенье, 4 октября, на ул. Николая Симонова вечером в одной из квартир многоквартирного дома загорелись вещи, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области ГУ МВД России по Самарской области