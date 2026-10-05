В многоквартирном доме в Кошелев Парке вспыхнул пожар

В воскресенье, 4 октября, на ул. Николая Симонова вечером в одной из квартир многоквартирного дома загорелись вещи, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Площадь возгорания составила 3 кв. м.
В 20:11 сообщение поступило в пожарно‑спасательную часть № 158 , уже в 20:28 огонь локализовали, а в 20:35 ликвидировали открытое горение.
При пожаре никто не пострадал; причина пожара уточняется.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !