В Похвистневском районе на пожаре пострадал мужчина

В пятницу, 13 ноября, в селе Старый Аманак в Похвистневскм районе на ул.Первомайской горела комната и чердачное помещение частного дома.

Огонь охватил площадь 40 кв. м. На пожаре пострадал 60-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.